Regali di Natale per chi non può averne, ecco i "pacchi sorriso" raccolti per i bisognosi

di Redazione Web

Una bella storia di Natale, di generosità e tanto cuore, arriva da Bergamo, precisamente dalla Lavanderia 33 di Luca Dolcetti. Il negozio da anni raccoglie doni, pacchi e regali da chiunque voglia far sorridere qualcuno che sotto l'albero altrimenti non avrebbe trovato niente.

Nello store, trasformato per l'occasione da luci e decorazioni natalizie, già da metà novembre arrivano i primi regali, destinati ai bambini e alle persone più bisognose. Il proprietario indica una pila di scatoloni davanti a sé: «Li vedi quelli? Me li ha portati un amico, ha speso più di 200 euro», racconta al Corriere.

La magia dei "pacchi sorriso"

Da tre anni Luca Dolcetti ha scelto di impegnarsi personalmente per portare il calore e la felicità del Natale in famiglie che rischierebbero altrimenti di vivere questa festa come un giorno qualsiasi. L'iniziativa è stata scatenata da un messaggio sui social: alcune donne organizzatrici di una raccolta di giocattoli avevano annunciato di non poter più occuparsene.

I doni, denominati "pacchi sorriso" da Luca Dolcetti, non fanno distinzioni di età e sono destinati a bambini, donne e uomini. Nessuna particolare indicazione, tranne una: «Mi sono tanto raccomandato: non dovete svuotare magazzini o cantine e portarmi ciò che resta». Non deve essere uno svuota-casa, ma un regalo scelto con affetto e cura, per cercare di far entrare il Natale in quelle case dove altrimenti le famiglie non avrebbero potuto festeggiare.

Quest'anno, Luca Dolcetti ha contato ben 248 doni. Molti di essi sono stati consegnati al Villaggio Gabrieli, come negli anni precedenti. Altri sono stati distribuiti durante lo scambio di auguri del quartiere, collocati sotto l'albero di Natale di fronte al Parco Olmi e consegnati direttamente ai bambini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Dicembre 2023, 09:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA