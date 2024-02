«Ho rintracciato il ladro del mio smartphone e sono andato a riprendermelo. E alla fine mi sono anche vendicato»

Il furto del proprio cellulare, al giorno d'oggi, è molto più di una semplice perdita di denaro. Infatti, per quanto i nuovi smartphone siano senza dubbio estremamente costosi, il problema principale non è relativo ai soldi ma a tutto ciò che è salvato sul dispositivo.

Il telefono è diventato uno scrigno di memorie e segreti che custodisce password e pin (anche se non è consigliabile...), foto di momenti belli e brutti, conversazioni con amici e familiari, dati, progetti, libri, sogni e tanto altro.

Forse è per questo motivo che quando qualcuno gli ha rubato lo smartphone, Jeremy Borrego ha fatto l'impossibile per riprenderselo e alla fine non solo è riuscito nell'impresa ma ha avuto anche la soddisfazione di vendicarsi del ladro.