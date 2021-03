Il gioco erotico finisce male, 17enne muore soffocato nella sua cameretta

Il gioco erotico finisce male e un 17enne muore suicida. Joshua Deacon, di Stoke-on-Tren, nel Regno Unito, è stato trovato morto nel pavimento della sua stanza dopo essersi impiccato. Il ragazzo, descritto da tutti come amorevole e gentile avrebbe tentato un gioco erotico, l'asfissia autoerotica, ma qualcosa sarebbe andato storto e il giovane è morto soffocato.

L'allarme è stato lanciato da un suo amico, a cui probabilmente aveva confessato l'intenzione di provare questa pratica sessuale. L'amico provandolo a chiamare e non ricevendo risposta si è preoccupato. A quel punto anche la famiglia ha provato a rintracciarlo, ma non ricevendo risposta i genitori si sono recati a casa trovando il 17enne in una stanza buia disteso sul pavimento.

Una ricerca sul suo laptop e sul telefono cellulare ha rivelato che aveva salvato l'indirizzo di un sito web pornografico e aveva anche effettuato una ricerca relativa allo strangolamento. Joshua aveva una storia di autolesionismo, anche se si pensava che fosse superficiale e comunque nessuno avrebbe mai pensato che potesse essere attratto da questo tipo di pratiche erotiche.

Dopo il decesso del ragazzo è stata aperta un'indagine ma tutti gli indizi hanno portato alla conferma che la morte del 17enne non sia stata solo un drammatico incidente, come riporta anche la stampa locale. Joshua poche settimane prima della sua morte aveva ingerito diverse pillole di paracetamolo e probabilmente nelle sue intenzioni, vista la storia di autolesionismo, c'era quella di farla finita.

