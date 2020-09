di Nico Riva

Sembrano immagini di un film di fantascienza o di un anime (i cartoni animati giapponesi, ndr), ma in realtà è tutto vero:che ha mosso i suoi primi passi. Il bestione vanta 18 metri di altezza e un peso di 25 tonnellate, proprio le dimensioni del soggetto cui è ispirato: i robot della serie di anime "Mobile Suit Gundam" incominciata a fine anni '70. La serie affronta i temi della guerra e del pacifismo: in un futuro in cui la tecnologia ha portato gli uomini nello spazio, i Gundam vengono costruiti come armi per salvare la Terra da un conflitto spaziale ed una definitiva catastrofe per il genere umano. I giapponesi non potevano scegliere un'annata più azzeccata per presentare al pubblico la loroCi sono voluti diversi anni di lavoro, ma il robot Gundam a grandezza naturale è finalmente pronto. Costruito nella città di Yokohama, poco più a sud della capitale Tokyo,alcuni passi, ha voltato la testa e aperto e chiuso le sue giganti mani, ed è perfino capace di inginocchiarsi e rialzarsi senza problemi. I suoi costruttori, alla Gundam Factory Yokohama, hanno davvero compiutoMa a che scopo?Il gigantesco Gundam si trova nel porto di Yokohama (quello dov'era ancorata la nave da crociera Diamond Princess all'inizio della pandemia di coronavirus), dove sorge la Gundam Factory, un complesso dedicato alla celebre serie. Il robot sarà il pezzo forte del grande edificio a tema, che ospiterà negozi, bar e laboratori dove si potrà approfondire la conoscenza e la passione per i Gundam. L'apertura, programmata per il 1 ottobre, è stata rimandata a causa del Covid-19: «», sottolinea la direzione della Gundam Factory.L'intero franchise Gundam, nel corso degli ultimi 40 anni, ha dato vita non solo a numerose serie tv anime, ma anche a film, manga, videogame, gadget e via dicendo, ottenendo un fatturato mondiale di diversi milioni di dollari. Vista la piega che ha preso il 2020, tra pandemia, crisi economica, guerre e disastri ecologici