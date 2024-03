Prof “ruba” sette caffè e viene licenziato: «Grave condotta, avrà la pensione azzerata»

di Mario Landi

Licenziato per aver “rubato” sette caffè. È successo in Giappone. Secondo il sito locale Yomiuri, il dirigente 59enne della Takasago Municipal Shoyo Junior High School nella città di Takasago, 40 km a ovest di Kobe, è stato deferito alla polizia locale nel dicembre dello scorso anno. Era stato denunciato perché scoperto da un commesso e richiamato quando era già uscito dal negozio e stava salendo in macchina, ha confessato, spiegando - una volta interrogato dalla polizia - di aver usato lo stratagemma per ben sette volte da giugno risparmiando quindi un totale di 490 yen (circa tre euro).

La Procura ha però deciso di non procedere contro il preside della scuola. Ma i dirigenti della scuola non sono stati altrettanto comprensivi contro la leggerezza del prof: il Consiglio dell'Istruzione della Prefettura di Hyogo lo ha licenziato per "grave cattiva condotta indegna di un funzionario pubblico educativo". Il 59enne ha perso anche i requisiti per andare in pensione.

