â€‹Germania, Merkel lascia la guida della Cdu ma resta cancelliera

La cancelliera Angela Merkel ha annunciato l'intenzione di non ricandidarsi, l'8 dicembre prossimo, data del congresso dell'Unione Cristianodemocratica, alla presidenza del partito. Merkel vuole però restare cancelliera: lo afferma l'agenzia tedesca Dpa citando fonti del partito. Pur essendosi detta pronta a rinunciare alla candidatura alla guida della Cdu, Merkel resterebbe dunque alla guida dell'esecutivo.



L'ex capogruppo dell'Unione, Friedrich Merz, sarebbe intanto pronto a candidasi alla presidenza della Cdu al prossimo congresso.



Fino a oggi Merkel aveva sempre affermato che cancelleria e presidenza del partito dovessero essere nella stessa mano. È questo l'effetto del risultato delle elezioni in Assia, dove ieri la Cdu ha perso oltre 10 punti, e di quelle in Baviera, dove due settimane fa il partito della cancelliera aveva preso un'altra batosta.

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..