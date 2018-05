Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Felici solo insieme, disperati se vengono separati. In un video ripreso dal loro papà, i due gemelli appena nati Weston and Caleb Lyman scoppiano a piangere disperatamente appena i medici provano ad allontanarli, calmandosi solo appena tornano vicini. «Sono stato felice di poter riprendere questo video in cui i miei figli si consolano a vicenda», ha dichiarato il padre, condividendo il video su Facebook qualche mese dopo.