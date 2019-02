Gelosa della sorellastra fa sesso e sposa suo padre biologico, condannati per incesto

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Eraa, così fa. Travis Fieldgrove, 39 anni, ha acconsentito a fare sesso con la figlia di 21 anni, Samantha Kershner, dopo un invito da parte della ragazza. La giovane era gelosa della sorellastra e credeva che tra i due ci fosse qualcosa, così per imporre la sua figura ha iniziato unafino ad arrivare aLa storia incestuosa è venuta alla luce del giorno ed è costata l'arresto ad entrambe. La ragazza, del Nebraska, negli Usa, era cresciuta senza il papà, poi nel 2015 ha deciso di conoscerlo e ha iniziato a frequentare il 30enne. Negli anni successivi i due hanno avuto un normale rapporto padre-figlia, fino a quando da parte della 21enne non è scattata una folle gelosia con la sorellastra che l'ha spinta al punto di fare sesso con il suo stesso padre biologico.L'incesto però in Nebraska è illegale, e dopo il matrimonio sono stati fatti dei test del DNA che hanno mostrato una corrispondenza al 99,9% tra marito e moglie, così la coppia è finita in carcere, come riporta anche la stampa locale : «Erano a conoscenza del legame biologico prima di entrare in intimità e dopo essere venuti a conoscenza delle indagini sul loro conto si sono sposati», ha sentenziato il giudice che ha condannato la coppia. I due ora dovranno scontare 8 anni di reclusione in carcere.