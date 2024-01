Morti due fratellini di 6 e 8 anni: uno era caduto nel lago ghiacciato e l'altro si era tuffato per salvarlo

di Nikita Moro

Sopravvivere alla morte dei figli è una condanna, ma vederne morire due dietro casa è un'angoscia che in pochi sperano di dover mai vivere. Una famiglia è devasta dal dolore per la perdita prematura dei figli piccoli, morti dopo essere caduti in un lago ghiacciato alle spalle di casa.

Antwon Amos Jr, di 6 anni, e suo fratello Legend Sims, di 8, erano appena usciti da scuola quando si sono diretti verso un sentiero che li avrebbe portati alla morte. Durante il ritorno verso casa, nel Wisconsin, Stati Uniti, sarebbe stato il più piccolo a cadere nell'acqua ghiacciata del Sun Prairie. Il maggiore avrebbe cercato di salvarlo e riportarlo su, ma senza successo... finendo annegato a sua volta.

I decessi

Dopo la segnalazione della scomparsa dei piccoli, la famiglia ha contattato urgentemente la polizia e i vigili del fuoco. A distanza di poco tempo dall'inizio delle ricerche, i soccorritori hanno recuperato i bambini dall'acqua ghiacciata, poi portati in ospedale in codice rosso. I fratellini sono morti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Il maggiore è morto poco dopo l'incidente, il 6 gennaio scorso, mentre il più piccolo solo ieri, martedì 9 gennaio, dopo aver cercato di tenere duro e di combattere per la propria vita.

La raccolta fondi

I funerali dei fratellini non hanno ancora avuto luogo.

