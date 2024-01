Bambini di 7 e 10 anni trovati morti insieme al papà divorziato: è mistero. «Omicidio-suicidio o incidente»

di Redazione Web

Una tragedia ha scosso il distretto di Horta a Barcellona, dove si sta investigando sulle misteriose morti di un papà e dei suoi due figli di 7 e 10 anni. Il macabro ritrovamento è avvenuto lunedì pomeriggio, quando la mamma, preoccupata per l'assenza di notizie dal suo ex marito e non vedendo i bambini a scuola, ha lanciato l'allarme.

La casa era completamente sigillata, con finestre e porte chiuse, ed emanava un forte odore. Di fronte alla mancanza di risposte, i pompieri di Barcellona, su richiesta dei Mossos d'Esquadra (il corpo di polizia regionale della comunità autonoma spagnola della Catalogna), hanno abbattuto la porta della casa nelle prime ore del pomeriggio. Fonti vicine all'indagine, e riportate da La Vanguardia, hanno confermato la triste scoperta dei tre corpi senza vita.

Non si esclude nessuna ipotesi

Le circostanze che circondano questo evento sono misteriose e, in questo momento, la polizia non esclude alcuna ipotesi, da un incidente alla inquietante possibilità che il padre abbia perpetrato un atroce gesto contro i propri figli prima di togliersi la vita.

L'uomo, che si era trasferito nell'appartamento durante la pandemia dopo la separazione, ha lasciato la comunità sconvolta.

«In quindici minuti la strada si è riempita di auto della polizia, autopompe e ambulanze - ha aggiunto. Ho potuto solo pensare al peggio». La polizia sta lavorando all'interno dell'abitazione per chiarire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 11:02

