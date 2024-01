Figlio e mamma morti a poche ore di distanza l'uno dall'altra, la compagna di Alessio: «Dicono sia stata influenza, chiedo che si indaghi»

di Redazione web

C'è ancora mistero sulla morte di Alessio Anzaldi, manutentore di professione e noto rugbista di 46 anni di Paterno, e la mamma, Rossella Cirri, 66 anni, residente a Sesto, deceduti a pochi giorni di distanza l'uno dall'altra. Un doppio dramma che ha molto colpito la piccola Paterno, frazione di Vaglia nel Mugello in provincia di Firenze. Entrambi avevano l’influenza - come molti altri in famiglia - ed entrambi sono finiti all’ospedale (lui a Borgo, lei a Careggi) da dove non hanno fatto ritorno a casa. Elisabetta Tozzi, compagna di Alessio mamma di due figli minorenni, ha presentato una denuncia ai carabinieri: «Voglio capire cosa è successo realmente».

«Durante le feste - dice la donna alla Nazione - ci siamo ammalati tutti. Prima la bimba, poi io, l’altro figlio e pure Alessio. E i suoi genitori sono stati molto insieme a noi, per darci una mano con i bambini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 16:36

