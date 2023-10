Frank James, l'attentatore della metropolitana di New York condannato a 10 ergastoli: ferì 29 persone

di Redazione web

La giustizia americana si è espressa. Dieci ergastoli oltre a 10 anni consecutivi di prigione: è la pena inflitta al 63enne Frank James, l'uomo che l'anno scorso fece esplodere un fumogeno e aprì il fuoco su un affollato treno della metropolitana di New York, ferendo 29 persone ma miracolosamente non uccidendone nessuna.

L'imputato si era dichiarato colpevole in gennaio di 10 capi di imputazione per aver commesso un attacco terroristico o altra violenza contro un veicolo di trasporto di massa e di un'ulteriore accusa di armi da fuoco in relazione all'attacco dell'aprile 2022. L'accusa aveva chiesto la pena a vita, la difesa 18 anni. James indossò una maschera antigas, accese un dispositivo fumogeno e sparò con una pistola almeno 33 volte su un treno della metro N diretto a Manhattan.

