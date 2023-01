Parigi, accoltellate cinque persone alla stazione Gare du Nord. L'aggressore è stato ferito e arrestato dalla polizia

Almeno 5 persone sono rimaste ferite oggi in un attacco con un coltello alla stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi: lo ha reso noto la polizia. Tra i feriti c'è anche un agente

L'assalitore è stato arrestato immediatamente dopo l'attacco

L'assalitore è stato arrestato immediatamente dopo un attacco con un coltello avvenuto intorno alle 6.45: lo ha reso noto una fonte della polizia. La stessa fonte, che ha voluto mantenere l'anonimato, ha precisato che le persone colpite dall'uomo hanno riportato ferite lievi. Inoltre, gli agenti hanno immobilizzato il sospetto dopo avere aperto il fuoco contro di lui, ferendolo leggermente.

Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, si è recato immediatamente sul posto dell'attentato, alla Gare du Nord, e si è complimentato con le forze dell'ordine per la pronta reazione. L'attentatore è stato portato via dopo essere stato ferito in modo lieve. Un perimetro di sicurezza è stato stabilito attorno alla zona in cui si è verificato l'episodio ma la stazione ferroviaria - sempre molto affollata soprattutto al mattino - continua a funzionare nonostante alcuni treni bloccati e arrivati o partiti in ritardo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Gennaio 2023, 09:12

