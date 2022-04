Usa, attentato di New York: identificato l'aggressore

(Lapresse) È stato indentificato l'aggressore che ieri ha aperto il fuoco nella metropolitana di Sunset Park a New York. Sarebbe un afroamericano di 62 anni, Frank James, identificato grazie a una carta di credito trovata nella stazione della metro. L'uomo, vestito come un dipendente della Metropolitan Transportation Authority (la società responsabile del trasporto pubblico nello Stato di New York), ha sparato almeno 33 colpi e lanciato una bomba fumogena. Sale a 29, intanto, il bilancio dei feriti, mentre le autorità locali escludono la matrice terroristica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Aprile 2022, 11:48

