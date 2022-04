Continua la caccia all'uomo a Frank James, l'uomo ricercato dalla polizia di New York per la sparatoria nella metropolitana. La tv americana Abc ha prima affermato che l'uomo era sotto custodia, per poi correggere il tiro: l'uomo non è stato ancora catturato. La caccia all'uomo a 24 ore dall'incidente quindi prosegue.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Aprile 2022, 15:14

