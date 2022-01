Francia, super green pass in vigore da lunedì: l'annuncio del premier in tv

Il super green pass sbarca in Francia. Entrerà in vigore lunedì prossimo, il 24 gennaio, il «pass vaccinale» francese, equivalente al super green pass italiano, che prenderà il posto del «pass sanitario», che poteva essere attivato anche senza vaccinazione ma con un tampone negativo. Lo ha annunciato il primo ministro, Jean Castex, in diretta tv. Quanto al calendario sulla revoca delle restrizioni, il 2 febbraio verrà eliminato l'obbligo di mascherine all'esterno, l'obbligo di smart working e cadranno i limiti di pubblico negli stadi e nelle sale di spettacolo.

Leggi anche > Reporter travolta da un suv continua la diretta tv. Video choc

L'ondata di Omicron in Francia sta iniziando a rallentare «nelle regioni in cui ha iniziato a colpire per prima», in particolare nell'Ile-de-France. Ha detto Jean Castex, nel corso di una conferenza stampa nella quale ha spiegato che il numero dei pazienti in terapia intensiva è in diminuzione, mentre la pressione sugli ospedali «resta alta».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA