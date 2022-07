Francesca, da studentessa e modella a muratrice: «Meglio il cantiere che le passerelle»

Fino a poco tempo fa frequentava il primo anno di università e aveva il sogno di fare la modella. Le doti per avere una carriera accademica e nella moda di tutto rispetto non le mancavano, ma poi Francesca Hawley, 18enne britannica, ha fatto una scelta di vita radicale.

Leggi anche > Nato senza un braccio, ora realizza protesi con i Lego per i bambini con malformazioni

Da aspirante modella...

Questa ragazza, che vive a Sheffield ed è seguitissima su TikTok sin da quando aspirava a diventare una modella, all'improvviso ha capito che forse calcare le passerelle non l'avrebbe resa davvero felice. Ed è a questo punto che ha deciso di cambiare vita in modo radicale: lasciare l'università e i book fotografici per entrare subito nel mondo del lavoro.

...a muratrice

Solo che quel lavoro è decisamente poco convenzionale per una graziosa ragazza di 18 anni: muratrice, nell'impresa di costruzioni del padre, Richard, che l'ha assunta con un regolare contratto. E dai 'tiktok' glamour, la giovane Francesca ha iniziato a passare con divertenti siparietti nei momenti di pausa dal lavoro.

Francesca: «Nessuno crede che io sia muratrice»

«Quando mi chiedono cosa faccio nella vita, rispondo che lavoro come muratrice. Non mi crede mai nessuno, restano tutti senza parole, allibiti» - spiega la ragazza, che ha rilasciato un'intervista al New York Post - «E ovviamente pensano che stia prendendo tutti in giro, mi dicono: "Non è possibile che una ragazza giovane e bella come te faccia questo lavoro"».

Francesca: «Adoro lavorare con mio padre»

«C'è una cosa che contraddistingue la gran parte dei miei coetanei: non amano passare tanto tempo con i genitori. Io invece adoro lavorare con mio padre tutti i giorni. Gli devo molto, mi ha insegnato il mestiere e grazie a lui ho capito cosa volessi davvero fare nella mia vita», spiega la ragazza. La sua vita, almeno nel weekend, non è cambiata: lavorando dal lunedì al venerdì, nel fine settimana smette di indossare gli abiti da lavoro per uscire con le amiche. «Dalle 8 di mattina alle 6 del pomeriggio sono un disastro, ma nei fine settimana torno a truccarmi e a vestirmi con vestiti eleganti e tacchi alti», racconta Francesca.

Francesca: «Mai molestata in cantiere»

Francesca, però, non rinuncia neanche ad uscire con i colleghi. Sarebbe facile immaginare gli apprezzamenti di alcuni muratori nei confronti di una ragazza giovane e bella, ma non sembra il caso di Francesca. Che spiega: «Non sono mai stata molestata, gli uomini che lavorano con mio padre mi hanno vista crescere, per tutti loro sono una sorella minore e mi hanno sempre trattato benissimo». Anche perché, in fondo, nessuno si sognerebbe di rischiare il licenziamento per corteggiare la figlia del proprio capo...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 07:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA