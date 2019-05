France Telecom, l'ex ad e altri vertici a processo per mobbing: «35 dipendenti suicidi in due anni»

Ragazza colpita da un ictus a soli 22 anni: «Non dovevo sottovalutare i segnali della malattia»​

Si è aperto ieri, con la prima udienza, ila carico dei vertici di, la compagnia telefonica nazionale francese che dal 2013 è stata denominata come. L'accusa è pesante:nei confronti dei dipendenti. Tra gli imputati 'eccellenti' spicca quello di, ex amministratore delegato dell'azienda, in carica dal 2005 al 2010.Ilperè nato dalla denuncia dei sindacati proprio per quanto accaduto sotto la gestione di: tra il 2008 e il 2009, infatti, c'era stato un numero incredibile di, ben 35, tra idell'azienda. Secondo quanto denunciato dai sindacati, come riporta anche il Telegraph , dal 2004, anno della privatizzazione di, il mancato controllo statale avrebbe portato ad una serie di mosse studiate per tagliare posti di lavoro e costringere i dipendenti alle dimissioni.Ilha un'importante valenza simbolica: si tratta del primo caso in cui a essere imputati sono i vertici di un'azienda del CAC 40, la Borsa francese. Ieri si sono svolte le prime udienze, che continueranno fino al prossimo 12 luglio. I sindacati avevano denunciato il comportamento dei dirigenti dell'azienda nei confronti dei dipendenti: trasferimenti forzati lontano dalle famiglie, permessi e maternità negati, addirittura lavoratori ritrovatisi senza scrivanie dopo i trasferimenti in altri uffici. Gli inquirenti ritengono che i dipendenti siano stati vittime di, poiché «i cambiamenti avvenivano in modo caotico e improvviso, i trasferimenti in altri uffici erano forzati e la mobilità imposta era eccessiva». Senza contare alcuni casi di isolamento di alcuni dipendenti dagli stessi uffici in cui erano impiegati.Per appurare l'esistenza di un fenomeno di molestie morali o pressioni esasperate, i giudici esamineranno il funzionamento dell'azienda fra il 2007 e il 2010. Lombard fu alla guida di- che dal 2013 è stata ribattezzata Orange - dal 2005 al 2010. Figura tra i principali imputati insieme al suo vice, Louis-Pierre Wenes, e all'ex direttore delle risorse umane, Olivier Barberot. Nel codice penale francese, il reato di mobbing viene definito come «azione ripetuta nel tempo con l'obiettivo o l'effetto di un effetto di peggioramento delle condizioni di lavoro». Gli imputati rischiano un anno di carcere e pesanti multe.