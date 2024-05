Serie B, playoff: rimonta Catanzaro, con la Cremonese finisce 2-2. Ieri Venezia ok a Palermo

di Redazione web

Catanzaro-Cremonese finisce 2-2 nella semifinale di andata dei playoff di serie B. Doppio vantaggio degli ospiti con Tsadjout al 14' pt e Ciofani al 5' st, poi reti dei padroni di casa con Biasci al 6' st e Brignola al 23' st. La gara di ritorno è in programma sabato prossimo, 25 maggio, allo 'Zini' di Cremona.

Catanzaro-Cremonese 2-2: la partita

Partita spettacolare al Ceravolo, che si accende subito nel primo tempo con il gol di Frank Tsadjout dopo 14 minuti. La Cremonese la sblocca e riesce a gestire il vantaggio per tutto il primo tempo, concedendo poco e nulla alla squadra di Vivarini che reclama un calcio di rigore. Sembra in controllo la partita per la Cremo che a inizio ripresa raddoppia con la splendida girata di testa da parte di Ciofani che tagli sul primo palo e buca Fulignati. Sembra tutto fatto per la Cremo con la seconda rete al minuto 50. Il Catanzaro, però, non ci sta e appena un minuto dopo accorcia le distanze con lo splendido destro a giro di Biasci.

L'altra semifinale playoff serie B

Ieri il Venezia nell'altra semifinale aveva vinto 1-0 a Palermo: il ritorno si giocherà venerdì alle 20,30 allo stadio Penzo. Le due squadre che passeranno il turno in queste sfide, si incontreranno nella finale playoff che in gare di andata e ritorno decreterà l'ultima promossa in serie A dopo Parma e Como.

