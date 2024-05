Terremoto ai Campi Flegrei, la profezia agghiacciante di Nostradamus: «Sisma ed eruzioni in Italia». Cosa disse

La regione dei Campi Flegrei è particolarmente soggetta ad attività sismica a causa della sua complessa geologia. Situata in un'area vulcanica attiva, questa zona è caratterizzata dalla presenza di numerosi vulcani spenti e da fenomeni di degassamento che indicano una continua attività magmatica sotto la superficie.

Questa instabilità geologica rende la regione dei Campi Flegrei una delle aree più a rischio per quanto riguarda i terremoti nella regione del Mediterraneo.Nella giornata di ieri, si sono verificate delle nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. Al punto che il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, aveva disposto per il 21 maggio la chiusura delle scuole nella Municipalità IX e X.

Dunque, tutti i quartieri comprensivi i quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo e Pianura. Ecco arrivare la disposizione anche per Qualiano, area nord di Napoli, data l'allerta generale per questo sciame sismico. Al Comune di Napoli, inoltre, è stato insediato il Coc di Protezione Civile. Attualmente si sta valutando l'ipotesi di ampliare la chiusura delle scuole in tutta l'area di Napoli, una decisione che verrà presa sulla base delle prossime ore. Pare esserci una profezia di Nostradamus proprio una sui Campi Flegrei che rimanderebbe a terremoti e maxi eruzioni in Italia.

Medico, astrologo e autore francese del XVI, è conosciuto soprattutto per un libro pubblicato nel 1555, d titolo Les Prophéties (Le Profezie).

