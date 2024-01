Afferra per mano un bambino e cerca di rapirlo: choc al supermercato, preso 64enne. La moglie: «Stava scherzando»

di Nikita Moro

La registrazione di un video di sorveglianza ha colto in flagranza un uomo di 64 anni mentre cercava di rapire un bimbo di 4 anni dal supermercato in cui era entrato insieme alla sua famiglia.

I fatti sono accaduti il 29 dicembre scorso in Florida, Stati Uniti. L'uomo è stato arrestato poco dopo ed è accusato di tentato sequestro di minore.

Le dinamiche

In un supermercato della città di Lehigh Acres, in Florida, Pablo Pintueles Hernandez, di 64 anni, ha tentato di rapire un bimbo di 4 anni mentre era a fare la spesa con la mamma e le due sorelle.

Le scene sono state condivise sui social dall'ufficio dello sceriffo Carmine Marceno. Subito dopo la segnalazione gli agenti hanno individuato l'uomo, che era scappato, e l'hanno arrestato con l'accusa di tentato sequestro di minore.

Le parole dello sceriffo

Secondo la testimonianza della moglie di Pablo Hernandez, il marito non faceva sul serio ma stava solo scherzando. «Quello che ha fatto questo criminale è incredibilmente inquietante», ha dichiarato lo sceriffo. «La mia squadra non si fermerà davanti a nulla per garantire che criminali come questo affrontino le conseguenze delle loro azioni», ha poi aggiunto.

