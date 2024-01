Christina Block, rapiti i due figli dell'ereditiera: paura a Capodanno. La lite sulla custodia e il giallo delle auto a noleggio

Una vicenda da film, un rapimento (o presunto tale) che sta facendo parecchio parlare tra la Germania e la Danimarca. La polizia di Amburgo sta indagando sul presunto rapimento di due bambini in Danimarca, figli dell'ereditiera Christina Block, figlia dell'imprenditore della ristorazione Eugen Block, fondatore della catena di steakhouse "Block House", che gestisce oltre 50 ristoranti in tutto il mondo. La Procura ha confermato l'apertura di un'indagine, afferma la tv tedesca Ndr: il sequestro, come segnala la polizia, sarebbe avvenuto la notte di Capodanno a Gravenstein, in Danimarca, a pochi chilometri dal confine tedesco.