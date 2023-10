Conduttrice tv minacciata di rapimento e morte da uno stalker: «Lascio la tv, lo faccio per la mia famiglia»

di Redazione web

«Ho informato Itv che, dopo 14 anni di conduzione, non tornerò a This Morning», ha scritto su Instagram la 42enne bionda ex modella e presentatrice, amata da molti spettatori per il volto sorridente e la naturale simpatia televisiva, dopo essersi presa inizialmente una settimana di pausa.



Willoughby, sposata e madre di 3 figli, non ha fatto riferimento alla minaccia che l'ha riguardata - cosa su cui in prima persona non ha mai detto nulla, limitandosi il 6 ottobre scorso a confermare di essere sotto scorta - e ha aggiunto: «È stato un onore essere parte di questa storia... ma purtroppo sento di dover prendere ora questa decisione per me stessa e per la mia famiglia».

Le indagini

Le indagini della Essex Police e di Scotland Yard sul sospetto piano criminale contro di lei hanno portato all'arresto di uomo di 36 anni, tale Gavin Plumb, apparentemente uno stalker.

Ma soprattutto hanno riportato alla memoria di tanti britannici il tragico 'cold case' di un'altra stella del piccolo schermo, Jill Dando, considerata a suo tempo dal pubblico (anche per la somiglianza con lady Diana) una sorta di «fidanzata televisiva del Regno», uccisa in un agguato nel cuore di Londra nel 1999: nell'ambito di un delitto rimasto irrisolto, dopo la revisione processuale dell'iniziale condanna d'un presunto squilibrato, e tornato d'attualità sulla scia di una recente docu-serie targata Netflix.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA