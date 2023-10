Pensa di avere un raffreddore e corre in ospedale dopo essersi guardata allo specchio: la diagnosi choc

di redazione web

Sembrava un banale malanno di stagione, invece una giovane irlandese ha poi scoperto in ospedale di avere una paralisi facciale. Caoimhe Reddy, una ragazza irlandese di 26 anni, durante un periodo di normale raffreddore, si è svegliata una mattina con la guancia indolenzita, attribuendo questo fatto alla strana posizione assunta nel sonno. Più tardi ha però scoperto di non riuscire a bere il suo solito caffè mattutino, e dopo aver visto il suo viso cadente nello specchio, ha iniziato a preocuparsi.

Le ipotesi e la dichiarazione della donna



Il numero di assitenza medica, contattato dalla ragazza, le ha riferito che avrebbe potuto trattarsi di una botta, ma dopo diverse settimane di esami, i medici non erano in grado di stabilire la causa della sua paralisi. L'ipotesi era che soffrisse di un'infiammazione ai nervi facciali, causata da un'infezione. Caoimhe ha, da quel momento, avuto problemi con attività vitali come mangiare e bere, dichiarando: «È davvero scioccante: l'universo ha deciso di congelarmi metà della faccia». Poi continua dicendo: «All'inizio pensavo, 'ok, va bene. Andrà via dopo un paio di giorni.' Poi, quando sono arrivate due settimane e ancora le cose non erano migliorate, è stato quasi come se dovessi continuare a imparare come affrontarlo».



Ha riferito: «Non c'è stato nulla che abbia realmente dato inizio a tutto. Non ero malata in quel momento - non c'era alcun indicatore che ciò sarebbe successo. Ho scoperto che la mia faccia era paralizzata ma non c'era intorpidimento, nessun formicolio: la sensazione era esattamente la stessa della notte prima».

L'ipotesi dell' ictus

Dopo l'episodio, il suo fidanzato l'ha esortata a chiamare i soccorsi. La donna è rimasta sconvolta quando è stata inviata un'ambulanza per ipotesi di ictus. Ha quindi riferito: «Forse sono ingenua ma non avevo nemmeno realizzato che potesse essere una possibilità. Ho solo 26 anni e sono sana». Caoimhe è stata portata d'urgenza all'ospedale, dove i medici hanno preso in esame il suo caso. Gli accertamenti non hanno riferito nessuna risposta certa e la ragazza confessa che prova un grande disagio a mangiare e bere in luoghi pubblici.

Caoimhe ad oggi affronta la sua battaglia in modo positivo e dichiara: «Voglio solo essere il più felice e in salute possibile»

