Si avvicina a una bambina: «Vieni via con me». Poi urla e tensione con i genitori: paura in una farmacia

Paura in una farmacia di Imperia in largo Sabatini per quello che inizialmente sembrava un tentativo di rapimento, poi ridimensionato da una successiva ricostruzione. Protagonista della vicenda una bambina che si trovava con i genitori, quando una ragazza prima l'ha guardata, fissandola, poi le ha detto «Vieni via con me», per poi successivamente dare in escandescenze.

Ferma una bambina: «Vieni con me»

È l'episodio, su cui i carabinieri stanno ancora cercando di fare chiarezza, avvenuto nel pomeriggio. Tra la ragazza e i genitori della bambina sarebbero volate urla e forte tensione. La giovane, che è apparsa in forte stato di agitazione, per cui è stato necessario anche l'intervento del personale sanitario, è stata sottoposta a fermo di identificazione. In un primo momento si era sparsa la voce che la ragazza avesse tentato di rapire la bambina.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 19:23

