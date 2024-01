Famiglia paga 80mila euro di riscatto per il figlio, ma lui non era stato rapito: era in campeggio

Una coppia cinese è stata vittima di una truffa di 80mila euro, informata del presunto rapimento del loro figlio durante uno scambio studentesco nello Utah. Tuttavia, il diciassettenne Kai Zhuang si trovava in realtà a fare campeggio da solo, seguendo le istruzioni dei truffatori.

La polizia ha classificato l'evento come un "cyber rapimento", una frode comune contro gli studenti cinesi nel Paese per lo scambio studentesco, che vengono contattati via FaceTime o Skype e minacciati di danni alle loro famiglie se non seguono precise istruzioni. Il caso è stato riportato da Business Insider.