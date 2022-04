Sparatoria fra rivali in amore per regolare i conti: fermato un 20enne, in ospedale un 24enne

Riscatto d'amore a fucilate. E' finita in tragedia la "resa dei conti" tra un 20enne e un 24enne che, per amore, si sono sfidati fino a usare armi e bastoni. E' quanto accaduto nella notte del 28 aprile a Caltagirone, nel Catanese, dove un 20enne è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ferito a un braccio con un colpo di fucile il rivale 24enne durante un incontro per "vendicarsi".

Prima l'inseguimento in auto con il danneggiamento a colpi di bastone della vettura del 24enne, poi la sparatoria. Dopo la prima aggressione i due si sarebbero dati appuntamento per regolare i conti, ma il 20enne si è presentato armato di fucile e ha esplodeso un colpo a bruciapelo. Fortunatamente il 24enne, ricoverato nell'ospedale Cannizzaro di Catania, non è in pericolo di vita; il 20enne, dopo il fermo, è stato invece portato in carcere a Caltagirone in attesa dell'udienza di convalida da parte del gip.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Aprile 2022, 10:42

