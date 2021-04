Dopo la morte del principe Filippo per la prima volta ha parlato il nipote William, erede al trono di Inghilterra dopo il papà Carlo. William e Harry erano molto legati al nonno e per tutti e due questa perdita rappresenta un grande dolore. Dalla famiglia reale sono arrivate poche dichiarazioni ufficiali, la prima di Carlo e ora quella di William che ha affidato il suo pensiero ad Instagram pubblicando una foto scattata dalla moglie Kate Middleton.

Nell'immagine che ritrae Filippo insieme al piccolo George, primogenito dei duchi di Cambridge, sulla carrozza, tutti e due sorridenti. «Mi sento fortunato ad aver avuto non solo il suo esempio a guidarmi, ma anche la sua presenza duratura nella mia vita adulta, sia nei momenti belli che nei giorni più difficili. Sarò sempre grato che mia moglie abbia avuto così tanti anni per conoscere mio nonno e per la gentilezza che le ha mostrato. Non darò mai per scontato i ricordi speciali che i miei figli avranno sempre del loro bisnonno che veniva a prenderli nella sua carrozza e vedeva di persona il suo contagioso senso dell'avventura così come il suo malizioso senso dell'umorismo», ha scritto il principe.

Poi ha aggiunto nel post: «Mio nonno era un uomo straordinario e faceva parte di una generazione straordinaria. Catherine ed io continueremo a fare quello che avrebbe voluto e sosterremo la Regina negli anni a venire». Infine conclude mostrando il lato umano di un monarca, "trasformandosi" dal principe al giovane che ha perso l'amato nonno: «Mi mancherà mio nonno, ma so che vorrebbe che andassimo avanti con il lavoro».

Un saluto social al nonno è arrivato anche da Harry che su Twitter ha scritto: «He was my grandpa. È stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine». Questo è il ricordo commosso con cui Harry, prediletto nipote ribelle tornato a Londra dagli Usa solo per i funerali, ricorda il principe Filippo.

