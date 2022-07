Cyndi Lauper, il figlio arrestato a New York. Trovato a bordo di un'auto rubata

di Paolo Travisi

Grane in vista per la cantante Cyndi Lauper, l'interprete cult delgi anni Ottanta. Suo figlio, Declyn Lauper, è stato arrestato giovedì scorso dalla polizia a New York, dopo essere stato trovato a bordo di una fiammante Mercedes.

La cantante, che può vantare tra le sue hit evergrenn, Girls just wanna have fun, ha avuto suo figlio dalla relazione con il marito David Thornton, che ha sposato nel 1991. Declyn, oggi 24enne, è stato arrestato in flagranza di reato, perché l'auto su cui si trovava a bordo, una lussuosa Mercedes Benz C350 del 2014, risultatva rubata, come scrive il magazine People.

Secondo le dichiarazioni della NYPD, gli agenti di polizia hanno notato l'auto intorno all'1:40 di notte, poiché parcheggiata in doppia fila, all'angolo tra la West 140th Street e Broadway, e dopo un rapido controllo hanno rinvenuto che il veicolo risultava rubato. Il sito di gossip TMZ ha specificato che l'auto è stata dichiarata rubata due anni fa e le targhe sono state immatricolate su un altro veicolo.

Per il 24enne sono subito scattate le manette, accusato di uso non autorizzato di un veicolo. Secondo quanto riferito, è stato rilasciato ma dovrà presentarsi in tribunale per il giudizio. Decly, nome d'arte Dex, è un musicista come sua madre, può contare su 2,3 milioni di follower su Instagram ed è già apparso in tv insieme alla sua famiglia, nel reality Cyndi Lauper: Still So Unusual.

