«A mia figlia sto insegnando a dipendere dal marito, la gioia sarà servirlo e avere i suoi bambini»: ira social per la "moglie tradizionale"

di Hylia Rossi

Il concetto di servizio e dipendenza è stato a lungo associato con la figura femminile, prima come figlia e poi come moglie. Anni e anni di lotte hanno lentamente ma costantemente fatto tremare le fondamenta di questa concezione che, sebbene non sia totalmente assente, è oggi decisamente pericolante.

L'emancipazione dall'uomo e la capacità di usare la propria forza per costruire, con quelle macerie, un nuovo edificio, più accogliente e meno limitante, non è accolta da tutti in maniera positiva. Naturalmente, il principio basilare della lotta è sempre stato quello della libertà, il che vuol dire anche essere liberi di scegliere una vita legata a concezioni passate, così come ha fatto Jasmine Dinis.

Jasmine, in effetti, si definisce una "moglie tradizionale" e vuole che sua figlia segua la stessa strada. Questo indirizzamento, più che tutto il resto, ha fatto però storcere il naso a molti.

No alla carriera e all'università: il lavoro è fare la moglie

Jasmine viene dall'Australia, è una ragazza molto giovane, ma la sua strada le appare già chiara: il suo ruolo e il suo lavoro, ciò che è destinata a fare in quanto donna, è la moglie. Convinta della veridicità degli insegnamenti della Bibbia e della definizione di moglie e marito descritta dal testo sacro, Jasmine vorrebbe che la sua bambina segua le sue orme.

La mamma, infatti, ha pubblicato diversi video sul suo canale TikTok per spiegare e "pubblicizzare" lo stile di vita che ha scelto per se stessa e, a quanto sembra, anche per la bambina.

Poi, aggiunge: «In un mondo pieno di donne che insegnano ai propri figli che l'unico obiettivo è andare all'università, trovare un lavoro e fare soldi, io ho deciso di insegnare alla mia bambina a vivere una vita più lenta, a essere una donna in senso biblico, che vuole un marito e una famiglia da servire ogni giorno. La gioia viene da Dio e dalla famiglia, non dalla carriera».

Le sue parole hanno infastidito molti utenti che, nei commenti, hanno espresso la loro rabbia e il loro disaccordo rispetto a degli insegnamenti ritenuti antiquati e dannosi per la lotta: «Spero che la supporterai nella scelta di una carriera se dovesse desiderare cose diverse rispetto a te», scrive qualcuno, mentre c'è chi fa presente: «Tu non sai quale possa essere la più grande gioia, per lei. Lascia che decida da sola».

Per quanto riguarda ciò che le donne possono o devono fare, viene messo in chiaro: «Ragazze, non dipendente da nessuno se non voi stesse! Siete la vostra roccia, le vostre fondamenta e il vostro futuro», «Sono felice che mia mamma mi abbia insegnato a seguire i miei sogni, anziché i suoi», «E se suo marito dovesse lasciare lei e i figli, come farò a supportare la famiglia, senza educazione o esperienza?»

Tuttavia, alcune persone hanno approvato la scelta di Jasmine: «Tutto questo è bellissimo», «Sei una madre fantastica e questo modo di vivere è il più soddisfacente».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA