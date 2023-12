Mangia tre panini prima del pranzo di Natale, la fidanzata lo filma sconvolta: «Io sono a digiuno». Poi, svela il motivo

di Redazione Web

Il cenone di Natale è per tanti un momento atteso con ansia, non solo per poter passare del tempo con la propria famiglia e gli affetti, ma anche per poter godere di un pasto da Re, con tante portate deliziose che solitamente non si cucinano né mangiano durante il resto dell'anno e per cui bisogna prepare lo stomaco già nei giorni a venire.

A quanto pare, però, non è per tutti così e il fidanzato di Brittany ha deciso di fermarsi al McDonald's, la più celebre catena di fast food, per ordinare tre doppi cheeseburger (con tanto di patatine) proprio prima di dirigersi a casa di lei per la cena di Natale.

Dall'espressione di lei sembra chiaro che ci sia un certo grado di disapprovazione, ma gli utenti sembrano essere indecisi sulla questione di chi abbia ragione.

Sarà forse per la qualità del cibo?

Sicuramente la motivazione non è quella di restare in forma dato il cibo che ha scelto di mangiare, ma ci potrebbero essere altre ragioni per cui il ragazzo ha avuto bisogno di un pit stop al fast food prima del cenone.

Sul video, per spiegare l'accaduto, scrive: «Quest'uomo si è appena fermato da McDonald's e ha mangiato TRE doppi cheeseburger mentre eravamo per strada verso la casa della mia famiglia per il cenone di Natale». Poi, sotto la clip, aggiunge: «Io invece sono cresciuta in una famiglia che non mangiava per tutto il giorno per lasciare spazio al cibo della sera».

Nei commenti, in molti sembrano essere giunti alla stessa conclusione riguardo la motivazione che spinto il ragazzo a fermarsi al fast food: «Le cose sono due, o il cibo da te fa schifo o ci vorranno ore prima che sia pronto», «Evidentemente sa che il cibo in famiglia non è buono». E poi le esperienze personali: «Io lo faccio quando so che da mangiare non mi piace», «Nella mia famiglia succede quando andiamo a mangiare da persone che non sanno cucinare o che sono sporche».

C'è chi propone motivi alternativi: «Per quanto mi riguarda, mangio prima perché poi non voglio essere giudicato per quante volte riprendo una portata o quanto mangio». Brittney, infine, ha svelato l'arcano nei commenti e ha confermato che la ragione per cui si è fermato a mangiare prima è perché avrebbe dovuto aspettare del tempo prima che fosse servito il cibo.

