La famiglia da record: 16 figli, tutti con la stessa iniziale del nome. «Non abbiamo mai usato contraccettivi»

Nel giorno della Festa della Mamma, arriva la notizia di una famiglia molto singolare. Una donna di 39 anni ha da poco partorito il suo sedicesimo figlio, accomunato ai suoi fratelli dall'iniziale del nome.

Carlos e Patty Hernandez, rispettivamente di 38 e 39 anni, vivono a Charlotte (North Carolina), negli Stati Uniti e sono due genitori da record: nel giro di poco più di 13 anni hanno avuto la bellezza di 16 figli, tra cui tre coppie di gemelli. Come riporta il Mirror, i figli della coppia sono accomunati dall'iniziale del nome, la lettera C, la stessa del capofamiglia. Si tratta di un omaggio voluto da Patty per suo marito e oggi la coppia si dice felicissima.

«Inizialmente non pensavamo di fare così tanti figli, ma non abbiamo mai usato anticoncezionali e sappiamo che i nostri bambini sono una benedizione di Dio, anche se molti non saranno d'accordo e magari ci insulteranno sul web» - spiega Patty Hernandez - «Non escludiamo di farne altri, anche se solo per il cibo spendiamo più di 1800 dollari al mese. Sarà Dio a decidere il nostro destino: se lui vorrà, avremo altri bambini».

La coppia assicura di non aver mai ricevuto alcun sussidio statale. D'altronde, Carlos e Patty sono imprenditori benestanti, titolari di una grande impresa di pulizie. Il loro figlio maggiore, Carlos Jr., ha 13 anni e presto potrebbe dare una mano nell'azienda di famiglia. Il secondogenito è Christopher, di 11 anni, seguito dalle gemelle Carla e Caitlyn, di 10. C'è poi Cristian, nove anni; Celeste, otto; Cristina, sette; i gemelli Calvin e Catherine, sei; Carol, quattro; i gemelli Caleb e Caroline, tre; Camilla, due; Charlotte e Crystal, un anno. L'ultimo arrivato, di nome Clayton, è nato il 5 maggio scorso e alla nascita pesava 3,7 chili.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Maggio 2021, 14:27

