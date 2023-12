Escort pagata da un anziano in monetine, una volta a casa scopre la truffa: «Non posso credere di aver fatto tutte quelle cose»

di Redazione web

È diventato virale sui social lo sfogo di una escort brasiliana che ha denunciato un anziano cliente per quella che ha definito una vera e propria truffa. La professionista del sesso, che è conosciuta su TikTok e X come Laís Peace, ha condiviso con i suoi follower una disavventura sul lavoro che ha come protagonista un sacchetto di monete. L'uomo, infatti, le avrebbe corrisposto parte del compenso in spiccioli, ma non è solo questo il motivo delle lamentele di Laís.

Il pagamento in monetine

Secondo il racconto della escort, il prezzo pattuito per le sue prestazioni sarebbe stato di 10mila Real, pari a circa 1.850 euro. Al momento del pagamento, però, l'anziano cliente le ha dato 9mila Real in banconote e il resto in monetine. Nonostante le proteste, Laís si è vista costretta ad accettare il sacchetto di plastica nel quale credeva ci fossero altri 1000 Real, come da accordi. Solo una volta tornata a casa la donna ha scoperto l'amara sorpresa: l'uomo si era fatto uno "sconto" dandole solo 700 Real. «Non posso credere di avergli fatto tutte quelle cose che ha chiesto per soli 9.700 Real», si è sfogata la escort su X.

o velho safado me pagou o resto do dinheiro em moedas, fiz o jobs com ele por 10mil, ele me deu 9mil dizendo que as moedas tinha 1mil, igual uma boba acabei de contar só tinha 700$🤡, não acredito que chupei aquela rol@ murcha por 9.700$😭🤣🤡 pic.twitter.com/BblUOmPGah — Lais Peace (@Laispeacee) December 11, 2023

I commenti

La storia di Laís Peace è diventata rapidamente virale a causa dell'argomento alquanto pruriginoso.

