Coppia in "campeggio" in Antartide: «Dormiamo in tenda a - 40 gradi, niente doccia perché non abbiamo l'acqua corrente»

di Redazione Web

Due scienziati di stanza in Antartide hanno condiviso la realtà della vita quotidiana nel clima inospitale del continente attraverso dei video su TikTok. Austin Carter e Julie, impegnati in un progetto di ricerca sul clima della terra di migliaia di anni fa, hanno illustrato cinque cose che possono e non possono fare nell'accampamento in cui si trovano, dove la temperatura può arrivare fino a -45 gradi in estate.

Nel video, ripreso dal Daily Mail, si vede una lunga schiera di tende gialle, come se fosse un campeggio nel bosco. Ma qui le condizioni sono al limite del vivibile e per uscire fuori da quelle tende bisogna coprirsi dalla punta dei capelli alle dita dei piedi.

I segreti dei due scienziati

«Non possiamo fare la doccia qui. Non c'è acqua corrente», ha cominciato a spiegare Julie.

Secondo Austin, è possibile uscire anche con temperature sotto lo zero, ma con «molti strati». Ha ricordato che la temperatura più bassa mai registrata, circa - 89 gradi celsius, è stata misurata nel 1983 alla Stazione Vostok.

Terzo punto: «Non possiamo vedere il tramonto qui», ha condiviso Julie. A causa dell'inclinazione dell'asse terrestre e della posizione molto a sud, in estate il sole splende sempre e non fa mai buio.

Quarto: non vedono quasi mai la fauna locale perché il loro campo base si trova all'interno del territorio mentre «la maggior parte degli animali vive lungo la costa». «Ogni tanto - spiega - vediamo un uccello volare e devo dire è molto emozionante».

Quinto: l'ambiente esterno funziona bene come "freezer" per conservare il cibo, senza insetti o predatori pronti a rubarglielo.

Il video ha suscitato reazioni positive con quasi due milioni di like in tre giorni e oltre 10mila commenti. Alcuni follower hanno scherzato sulla mancanza di insetti, mentre altri hanno espresso stupore per quanto sia difficile la vita in Antartide.

«Wow!! È così carino! Com'è la situazione abitativa? Almeno è accogliente dentro?» ha chiesto qualcuno. Austin ha risposto gentilmente: «Grazie per la visione! Dormiamo e mangiamo all'interno delle tende e c'è una stufa per riscaldarci. Ma sono le persone che lo rendono accogliente».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 11:28

