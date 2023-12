Ragazza licenziata dopo la cena aziendale: «Condotta scorretta», lei si sfoga su TikTok. Ma cosa ha fatto?

di Redazione web

Con l'arrivo del Natale, sono sempre di più le società che organizzano cene e feste aziendali per festeggiare la fine dell'anno e i traguardi lavorativi raggiunti con i dipendenti. Ma se per molti sono un momento di svago e spenseriatezza, per una ragazza americana il grande evento ha rappresentato la fine della sua esperienza lavorativa. A causa della sua «cattiva condotta», infatti, la statunitense è stata licenziata poco dopo con una lettera.

Il licenziamento

Prima la festa, poi la lettera di licenziamento, infine il video su TikTok. Si è conclusa così l'esperenza lavorativa di Molly, ragazza americana licenziata dalla sua società a seguito della festa aziendale. Con un video sui social, la statunitense ha voluto raccontare la sua storia, pubblicando anche la lettera di licenziamento. Il tutto, insieme ad una sua foto scattata prima dell'evento, con la scritta «Prometto che mi comporterò bene alla festa con i colleghi».

Come raccontato dalla ragazza e riportato anche dal «New York Post», dopo la festa aziendale, il suo capo le avrebbe mandato una lettera per licenziarla.

La lettera non descrive però i motivi del licenziamento, né cosa abbia fatto Molly alla festa aziendale. Inoltre, la ragazza non ha rivelato la sua occupazione, anche se nella lettera si parla di un asilo nido. Dopo qualche ora di silenzio, la ragazza ha aggiunto un altro piccolo dettaglio: «Era coinvolta anche un'altra persona. Lei ha fatto la stessa cosa, ma non è stata licenziata». La ragazza aveva pubblicato il video con la spiegazione, ma l'altra persona le ha chiesto di rimuoverlo: «Ho ricevuto mail di giornalisti, messaggi di persone che volevano sapere la storia. Non posso parlarne, perché sono stata diffidata a non farlo. Se l'altra ragazza, un giorno, mi darà il permesso, ricaricherò il video». Su TikTok, intanto, il video ha raggiunto 2,5 milioni di visualizzazioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 09:59

