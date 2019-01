Emiliano Sala, sospese le ricerche in mare. Per il calciatore ormai poche speranze

di Domenico Zurlo

Sono sempre meno le speranze di ritrovare vivo, il calciatore disperso da lunedì sera quando era atteso a Cardiff ma il suo aereo è sparito dai radar. Sala era a bordo del volo da turismo con il pilota: la polizia di Guernsey ha comunicato di aver interrotto le ricerche nel canale della Manica, arrivate al secondo giorno.Tre aerei e un elicottero hanno perlustrato oltre 400 km quadrati durante una ricerca, ma dell’aereo nessuna traccia. Inizialmente la speranza era che i due fossero su una zattera di salvataggio, ma l’ipotesi è tramontata quando la missione è passata da missione di salvataggio a missione di recupero.La ricerca è dunque stata sospesa per via del buio: domattina verrà presa una decisione se riprenderla o se rassegnarsi alla scomparsa del bomber argentino, passato dal Nantes al Cardiff pochi giorni fa per la cifra record (per i gallesi) di 17 milioni di euro.