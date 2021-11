Egitto, decapita un uomo e mostra la testa ai passanti: il video choc postato su Twitter

Lo ha ucciso, decapitato ed è andato in giro per strada mostrando la testa mozzata fra le urla dei passanti. Orrore in Egitto ad Ismalia filmato e postato via social da uno dei tanti testimoni. Nel video choc che circola in queste ore su Twitter, il killer, un egiziano identificato poi come Abdul Rahman, vestito completamente di nero e con una borsa a tracolla con il logo di Batman, è in piedi vicino a una persona stesa sull'asfalto brandendo una sorta di machete. Poi si avventa con rara violenza sulla vittima tagliandole la testa, tra le auto che gli passano accanto e i passanti che dai lati della strada riprendono la scena. Subito raccoglie la testa da terra e inizia a vagare per la via tenendola per i capelli.

Il killer, riportano i media locali, è stato arrestato e dovrà rimanere in custodia cautelare per almeno 10 giorni. In passato aveva lavorato in un negozio di mobili di proprietà del fratello della vittima. Agli inquirenti avrebbe dichiarato che si sarebbe vendicato dell'uomo perché avrebbe molestato sessualmente la madre e la sorella mentre era ricoverato in un centro di recupero. Secondo la polizia, Abdul Rahman è noto per avere disturbi mentali ed essere tossicodipendente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 23:58

