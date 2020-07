Secondo lockdown in Australia, la solidarietà delle donne musulmane che preparano pasti per chi è in difficoltà

Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 15:41

Unsi è riunito per adurante il secondo lockdown istituito nella città di. Avvocati, insegnanti e operatori sanitari offrono il loro tempo per preparare pasti alle persone più bisognose che hanno avuto crisi economiche durante la seconda chiusura.Il capo della comunità ha affermato che questo è anche un modo per far sentire alla popolazione la partecipazione delle donne musulmane. Ogni settimana i volontari cucinano una varietà di pasti tra cui il pollo Korma, zuppe di riso e lenticchie da una cucina commerciale fornita dal Comune di Moreland nel nord di Melbourne. I volontari indossano maschere facciali, effettuano regolari controlli della temperatura e mantengono le distanze sociali per aderire alle linee guida sulla salute pubblica.Melbourne, come riporta anche l' Independent , ha visto un aumento dei casi Covid-19 nelle ultime settimane, con gran parte della città messa in una seconda volta in lockdown e molte persone hanno perso il lavoro e sonoin difficoltà economiche.