«Ragazze, qualcuno vi sta seguendo con l'auto di notte? Niente panico, ecco le tre cose che dovete fare»

di Redazione web

Spesso e volentieri non è facile per una donna tornare a casa in piena notte, che sia a piedi, in metro o in auto. Dietro l'angolo c'è infatti la paura di incontrare qualche malintenzionato e diventare vittima di aggressioni: i casi di cronaca sono quotidiani ed è sempre meglio sapere come difendersi, o come cercare di evitare certi tipi di situazioni.

Cosa fare se qualcuno vi segue

È quello che ha cercato di spiegare una utente di TikTok, Patrice, in arte @thepimom, che condivide spesso sul suo account suggerimenti da detective privati: uno dei suoi ultimi video ha ottenuto oltre un milione e mezzo di visualizzazioni e 180mila like. Nella clip Patrice, seduta in auto, afferra lo specchietto retrovisore e afferma: «Vedi questa cosa qui? Devi tenerlo d'occhio mentre torni a casa da sola di notte. Se vedi qualcuno che potrebbe seguirti, ecco cosa devi fare».

Da lì i suggerimenti su come evitare che qualche malintenzionato ci sorprenda di nascosto: «Voglio che tu faccia quattro svolte consecutive a destra - dice - se quell'auto è ancora dietro di te, probabilmente ti stanno seguendo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA