Medici le diagnosticano per sbaglio un tumore: donna congela gli ovuli e si sottopone inutilmente per 2 anni a dolorose terapie

I medici le diagnosticano per sbaglio un tumore. Una donna congela gli ovuli e si sottopone inutilmente per due anni a dolorose terapie. Un calvario che si è rivelato del tutto inutile: Megan Royle, 33 anni, si è sottoposta a terapie dolorose e al congelamento degli ovuli per una diagnosi errata, effettuata da ben 2 ospedali diversi. Lo sbaglio dei medici è stato scoperto troppo tardi, quando Megan aveva già subito trattamenti invasivi e del tutto inutili. Come riporta il Daily Mail, la sfortunata 33enne ha ottenuto un risarcimento, che compenserà in parte le sofferenze subite a causa del tragico errore.

Le due diagnosi errate

Megan Royle stenta ancora a credere che le sia accaduta una cosa del genere. La 33enne, che lavora come esperta di make-up teatrale, ha raccontato: «Ancora oggi, non me lo spiego. Ho trascorso due anni a pensare di avere un tumore, e adesso mi dicono che non ne ho mai avuto uno». Nel 2019, Megan Royle si era recata all'ospedale Chelsea & Westminster per un neo sospetto: dopo una biopsia, i medici le avevano diagnosticato un melanoma.

L'operazione per rimuovere il presunto tumore

Successivamente, Megan Royle si è sottoposta a un'operazione chirurgica per rimuovere il presunto melanoma, per poi subire nove mesi di terapie antitumorali: dato che le terapie possono rendere sterili, Megan Royle aveva deciso di congelare i propri ovuli. Successivamente, per puro caso, un altro ospedale ha esaminato la sua cartella: Megan si era trasferita da poco, e aveva deciso di fare un check up.

La scoperta dell'errore medico

Gli altri medici, dopo uno scrupoloso controllo, hanno scoperto che Megan, in realtà, non ha mai avuto un tumore: si era trattato di un clamoroso errore. Megan ha dichiarato: «Quando i medici mi hanno spiegato tutto, ci ho messo un po' a processare la cosa. A parte il sollievo, la prima emozione che ho provato è stata la rabbia. Sapere, dopo 2 anni di terapie, che è stato tutto un errore è difficile da digerire».

Il risarcimento

Megan ha deciso di fare causa ai due ospedali che le avevano diagnosticato il tumore maligno, ottenendo un risarcimento. Un rappresentante dei medici querelati ha dichiarato: «Siamo spiacenti per i problemi causati alla signorina Royle e ci scusiamo. Nonostante nessuna cifra possa porre rimedio, siamo felici che si sia trovato un compromesso».

Mercoledì 18 Ottobre 2023, 20:16

