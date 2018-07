Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mai sfidare la forza del, a maggior ragione quando è agitato e in virtù di un fondale atipico c'è una forte. Ne sa qualcosa questa donna e soprattutto i suoi "eroi per caso" che hanno tentato (invano) di farla uscire dall'acqua.Non una grande scelta quella di fare il bagno in queste condizioni e la punizione della natura non si è fatta attendere. Le onde e la corrente la riportano continuamente in mare, gli uomini provano più volte a trascinarla fuori senza fortuna e a loro volta vengono "risucchiati" in acqua. Dopo oltre un minuto finalmente il salvataggio. Avranno imparato la lezione?