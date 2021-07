Ladro in fuga colpisce l'auto di una donna incinta: Samantha morta a 22 anni, salvo il bambino

Una futura mamma giovanissima è stata investita da un ladro in fuga ed è morta a soli 22 anni. La donna, incinta del suo primo figlio, è stata subito soccorsa e trasportata al Wesley Medical Center, ma è poi morta poco dopo. Fortunatamente, i medici sono riusciti a salvare il bambino attraverso un parto cesareo d'urgenza.

Il ladro in fuga, il 37enne Javan Ervin, è passato con il rosso ed è andato a sbattere contro l'auto della 22enne Samantha Russell, che attraversava un incrocio. L’incidente avvenuto a Wichita, in Kansas, Stati Uniti.

Rivolta contro i rifiuti nelle strade: cassonetti al rogo, 80 interventi dei Vigili del Fuoco

«Sammy ci è stata portata via, ma ha lasciato il dono più bello della vita», ha detto il marito della donna, Brandon.

Il ladro 37enne, Javan Ervin, è accusato di omicidio di primo grado in conseguenza di altro crimine.

Rabbia e commozione per il marito di Samantha che scrive su facebook: «Le parole non possono esprimere le mie emozioni attuali. Samantha sarebbe stata una madre fantastica. Era la persona migliore che conoscessi. Una brava persona, che non meritava di morire nell'incidente provocato da un automobilista spericolato - ha scritto Brandon in un post su Facebook - Voglio che chiunque legga questo si prenda un momento per apprezzare e amare le persone speciali che lo circondano. Vivi ogni giorno al massimo».



Per aiutare Brandon e il neonato è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA