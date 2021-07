Milano, turista tedesco rapinato dell'orologio da 120mila euro: è come quello di Roberto Mancini

Doppio furto in un solo giorno per le vie di Milano. Il primo è avvenuto ieri, martedì 6 luglio verso le ore 12.00 in viale Renato Serra. Due uomini hanno derubato un turista tedesco di 35 anni del suo orologio, un Richard Mille, dal valore di 120mila euro simile in tutto e per tutto a quello sfoggiato dal campitano della Nazionale Mancini.

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che i ladri stessero pedinando la vittima: i ladri, entrambi descritti come nordafricani a bordo di uno scooter, hanno avvicinato il 35enne, che era a bordo di una Porsche Cayenne, e gli hanno segnalato di avere uno pneumatico forato. A quel punto, il turista ha raggiunto il gommista in piazzale Lotto - lì vicino - ed è sceso dalla macchina.

Subito alle sue spalle, è comparso il passeggero del motorino, che gli ha strappato il Richard Mille dal polso ed è scappato. Il 35enne ha anche cercato di inseguirlo, ma in via Veniero il rapinatore è salito di nuovo a bordo dello scooter e insieme al complice è fuggito.

Qualche ora dopo, verso le 19.00, un secondo scippo è avvenuto in viale Fulvio Testi. Lì, due uomini, si ipotizzano siano gli stessi - hanno rubato un Audemars Piguet a un 58enne.

La polizia sta indagando su entrambi i furti.

