La donna che ha divorziato da un fantasma: «Il matrimonio? L'inizio della fine. Lui guardava solo Marilyn Monroe»

Brocarde, un'eccentrica e gotica cantante dell'Oxfordshire, Inghilterra, qualche tempo fa, era diventata famosa sui social per il fatto di avere sposato un fantasma, Edwardo che era un soldato dell'epoca vittoriana. Qualche mese dopo le nozze, tuttavia, la 39enne, come raccontato al Daily Star, aveva deciso di chiedere il divorzio in quanto lo spettro sarebbe stato troppo geloso. Dopo avere rotto le promesse matrimoniali, Brocarde si è anche fatta esorcizzare perché, sempre come da lei dichiarato, Edwardo non la lasciava in pace. Ora, l'artista ha rivelato il momento in cui, secondo lei, il suo rapporto con l'ormai ex marito ha cominciato a inclinarsi.

Le rivelazioni di Brocarde

In una recente intervista rilasciata alla rubrica My Colorful Life del Daily Star, Brocarde ha rivelato il motivo per cui, secondo lei, il suo rapporto con il marito fantasma Edwardo, sarebbe andato a rotoli. La cantante ha detto: «Il giorno del nostro matrimonio è stato l'inizio della fine. Edwardo, in chiesa, ha fatto commenti davvero inappropriati sul bell'aspetto di Marilyn Monroe e non è bello che il giorno del tuo matrimonio il tuo sposo si giri e guardi un'altra donna... Se vuoi uscire con un fantasma, perché chiedere la mia di mano? È stato strano vivere una relazione così oscura perché io sono molto estroversa, frizzante e amo la vita. Nel periodo in cui sono stata sposata, mi sentivo come se fossi sempre triste. Essendo sposata con un fantasma, stavo diventando anche io come lui. Non potevo davvero fare più nulla, lui aveva preso il sopravvento su tutto».

Gli invitati al matrimonio di Brocarde

Marilyn Monroe non sarebbe stata l'unica celebrità presente al matrimonio di Brocarde ed Edwardo. Infatti, tra i banchi dell'Asylum Chapel di Londra, luogo in cui i due si sono sposati, ci sarebbero stati anche Enrico VIII e Johnny Cash.

