Dimentica il figlioletto di 5 anni in auto: il piccolo muore dopo ore di agonia. «Ero convinta fosse sceso»

Dimentica il figlio in auto e il piccolo muore a 5 anni dopo ore di agonia. Il piccolo Trace Means è morto nel sedile posteriore del Suv di sua madre parcheggiato proprio all'esterno dell'abitazione di famiglia, a Houston (Texas). La donna, di 37 anni, si è accorta dell'assenza del figlio dopo 3 ore, mentre erano in corso i festeggiamenti della primogenita.

La macchina, parcheggiata al sole, con una temperatura di oltre 37 gradi, ha causato un colpo di calore al bimbo che è morto dopo ore di agonia. A nulla è servito l'intervento dei paramedici sul posto, purtroppo il bambino era già morto al loro arrivo. La donna era convinta che Trace fosse in casa, si è accorta della sua assenza quando chiamandolo diverse volte, non ha risposto. Per ora sono in corso le indagini per capire eventuali colpe della madre, anche se non è ancora stata mossa nessuna accusa nei suoi confronti.

Amanda Means ha spiegato di aver visto uscire la figlia maggiore dalla vettura e di essersi convinta che dietro di lei ci fosse anche Trace. Presa dai preparativi della festa non ha controllato e quando si è accorta che qualcosa non andava era troppo tardi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 16:41

