Mamma vuole dimagrire per il matrimonio della figlia, perde 16 chili poi il malore fatale. Il marito: «Morta a causa della dieta»

Voleva perdere peso prima del matrimonio di sua figlia, ma muore a causa di una dieta dimagrante. A Trish Webster, 56enne australiana, sono stati prescritti due farmaci per poter perdere peso, e in effetti in cinque mesi è riuscita a dimagrire di 16 chili, ma con conseguenze devastanti per la sua salute. La donna ha iniziato a soffrire di nause, diarrea ad avere ripetuti episodi di vomito, fino a quando non è morta.

La morte choc

Suo marito Roy ha raccontato di aver visto la moglie collassare a terra con una "sostanza marrone" che le usciva dalla bocca. Ha iniziato a fare la rianimazione cardiopolmonare quando si è accorto che non respirava più. Ha anche chiamato i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare e la donna è morta pochi mesi prima delle nozze di sua figlia.

Dalle prime analisi pare possa aver influito nello stato di salute la cura fatta per dimagrire. L'endocrinologa Kathryn Williams, intervistata dal Mirror, ha affermato che esistono prove crescenti che il principio attivo dei farmaci come l'Ozempic può causare complicazioni digestive.

La battaglia legale

Il marito della donna oggi ha scelto di denunciare e chiedere che i responsabili paghino per l'accaduto. La moglie voleva semplicemente perdere peso per fare bella figura il giorno del matrimonio della figlia, ma non avrebbe mai pensato che sarebbe potuta succedere una cosa simile. Secondo la famiglia la 56enne non sarebbe stata messa adeguatamente in guarda dalle conseguenze dei farmaci che assumeva, motivo per cui ha sottovalutato per diverse settimane i loro effetti indesiderati.

