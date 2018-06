Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Credeva di aver trovato un posto sicuro, una nuova casa. Per lui,randagio, sembrava un'ottima idea, spinto dall'istinto di sopravvivenza. E invece è andato incontro al peggior destino possibile: la. Infiltratosi nel, il piccolo è stato intercettato dallache non ha avuto alcuna pietà e lo haEppure non aveva nulla che potesse far pensare a un pericolo, era solo un cucciolo in cerca di casa. Il fatto è avvenuto all'università di Ankang, in Cina ed è stato denunciato da Peta Asia. Le immagini fornite dall'associazione per i diritti degli animali e pubblicate da Asia Wire mostrano il cagnolino che giace morto sul pavimento del dormitorio, con i membri dello staff responsabili della sua morte raccolgono la carcassa in un sacchetto di plastica.Gli studenti universitari che vivevano nel dormitorio hanno rivelato a Peta Asia che il cucciolo randagio «urlava in agonia per minuti» mentre veniva inseguito e ucciso nel corridoio.