Il cucciolo di cane si rifiuta di camminare, la padrona lo strattona con violenza: il video choc

Un video choc quello che mostra unaportare a spasso,per il collare, un c. La padrona, che passeggia per le strade di una città della provincia del Sichuan, in Cina, porta a spasso il cane, un cucciolo, che come spesso accade, si rifiuta di proseguire.La donna, in tutta risposta, lo strattona, lo solleva, lo tratta con violenza. A notare la tremenda scena in cui il cucciolo sembrava essere fortemente a disagio è stato un passante che ha ripreso tutto e poi ha condivisio il video in rete. L'uomo, infastidito dalla scena, è andato incontro alla signora intimandole di smettere e arrivando al punto di chiederle di vendergli il cane.La proprietaria ha volentieri ceduto il cucciolo che è stato portato in una clinica veterinaria dopo gli abusi per degli accertamenti. Secondo i medici però il cagnolino non aveva riportato lesioni. Oggi vive la sua vita felicemente insieme a un padrone che lo ama e si prende cura di lui.