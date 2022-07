Cucciolo di capriolo intrappolato nell'incendio, i pompieri forestali lo salvano così

Un cucciolo di capriolo, rimasto intrappolato in un incendio e seriamente intossicato, è stato salvato grazie al pronto intervento di alcuni pompieri forestali.

Gli incendi nel Mediterraneo

Il caldo estremo e gli incendi stanno devastando interi paesaggi in tutta l'area del Mediterraneo. Ma anche, e soprattutto, la sua preziosissima biodiversità. Non c'è solo l'Italia a soffrirne, ma anche altri Paesi dell'Europa meridionale, come Portogallo, Spagna, Francia e Grecia. In questo caso, purtroppo, non può valere neanche il detto 'Mal comune, mezzo gaudio'. Il tempestivo e miracoloso salvataggio del cucciolo di capriolo, ad esempio, è avvenuto in Spagna.

En el #IFLosacio no todo van a ser malas noticias. Damos gracias a esta cuadrilla de Zulú 2 y a los #AAMM porque han hecho todo lo posible para estabilizar a este corzo deshidratado. Ahora mismo se dirige al CRAS para su total recuperación. VALÉIS ORO!! 💪🏼https://t.co/lRdIWVrAhe pic.twitter.com/fUjfkO2Xhs — Incendios Forestales Castilla y León (@INFOCYL) July 21, 2022

Il cucciolo di capriolo salvato dall'incendio

Siamo a Losacio, in provincia di Zamora, nella Comunità Autonoma della Castiglia-León, non lontano dal confine tra Spagna e Portogallo. Qui, un incendio ha distrutto diverse migliaia di ettari, uccidendo anche diversi animali selvatici. Una sorte che sarebbe toccata anche a questo cucciolo di capriolo, che però ha avuto la fortuna di incontrare i pompieri forestali della regione. Diverse foto e un video testimoniano come l'intervento di soccorso sia perfettamente riuscito.

Desde @INFOCYL no podemos estar mas orgullosos de los grandísimos profesionales que tenemos entre nuestras filas, así son los #BomberosForestales y #AAMM, ante cualquier adversidad sacan fuerzas de donde no quedan para salvar todo y a todos lo que pueden.



Os damos las gracias 💪🏼 pic.twitter.com/byvOLMQr94 — Incendios Forestales Castilla y León (@INFOCYL) July 21, 2022

L'intervento dei pompieri forestali

Il cucciolo di capriolo è stato subito salvato dalle fiamme e immobilizzato. L'animale presentava segni di intossicazione e disidratazione, ed è per questo che i pompieri forestali, nonostante fossero stremati dalle lunghe ore a combattere la linea di fuoco, non hanno esitato a soccorrerlo. Il capriolo è stato bagnato e i volontari gli hanno anche dato dell'acqua, per poi portarlo in una struttura veterinaria.

Muy muy orgulloso de los chavales del Zulu 2 "fundidos" como estan y oor todo lo q han pasado...y todavia han sacado fuerzas para salvarle la vida a este amigo deshidratado. Rumbo al CRAS para su recuperación. #IFLosacio. @apamcyl @INFOCYL @El_Batefuegos @IncendiosES pic.twitter.com/M7esTgPbiu — Milvus (@JORGELAMRET) July 21, 2022

Il recupero e il lieto fine

I medici che lo hanno visitato, in un centro di recupero per animali selvatici, hanno accertato che le condizioni di salute del cucciolo di capriolo sono buone. L'animale è stato affidato ad alcune guardie zoofile, che lo stanno ospitando in una loro struttura. «Si trova in buone mani», assicurano i pompieri forestali che lo hanno salvato dall'incendio. Il cucciolo trascorrerà un periodo di convalescenza e recupero nella struttura, per poi essere liberato nel suo habitat quando si sarà ripreso al 100%. Una piccola notizia a lieto fine, in un quadro decisamente drammatico, fa sempre bene al cuore di chi la riceve.

A petición popular, os dejamos la 2ª parte:

Ha sido atendido por los veterinarios, se encuentra en buenas manos y ahora lo que necesita es descansar.

Se van a encargar de su recuperación los Celadores de Medioambiente #CMA en "El Casal".

Os iremos informando sobre su evolución 💪🏼 pic.twitter.com/yt9nksYsVL — Incendios Forestales Castilla y León (@INFOCYL) July 22, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Luglio 2022, 19:43

