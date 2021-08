Covid, negli Usa allarme ricoveri under 50: ai massimi livelli dall'inizio della pandemia

Negli Stati Uniti sale vertiginosamente il numero dei ricoveri per Covid-19 delle persone under 50. È quanto emerge dai dati comunicati dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) secondo cui il maggiore aumento dei ricoveri è stato tra i trentenni e i minori di 18 anni. Il precedente picco di pazienti con coronavirus sotto i 50 anni con necessitò di essere ricoverati in ospedale risale al gennaio 2021. Gli Stati Uniti hanno affermato che la pandemia «continua a rappresentare un rischio significativo per la salute in tutto il mondo».

Gli ospedali negli Stati Uniti hanno avuto più di 75.000 pazienti con coronavirus la scorsa settimana, un aumento drammatico rispetto a poche settimane fa, seppur ancora al di sotto dei record di picco invernale.Come si legge sul The Guardian, la maggior parte degli americani ricoverati in ospedale non è vaccinata e i tassi di persone che assumono il vaccino diminuiscono con l'età: gli americani più giovani tendono anche ad essere i meno vaccinati. I bambini sotto i 12 anni non sono ancora idonei per ottenere le dosi. E per di più, il CDC comunica che i ricoveri potrebbero raggiungere un nuovo livello in tutte le età entro un mese se l'ultima ondata della malattia, con le infezioni da variante Delta, non verrà frenata.

Poco più della metà degli americani è completamente vaccinata e almeno il 70% ha ricevuto una prima dose. Inoltre, i leader dell'amministrazione Biden continuano ripetutamente ad esoratare le persone a vaccinarsi.

«Questa rimane una pandemia di non vaccinati», ha detto il coordinatore della risposta alla pandemia della Casa Bianca, Jeff Zients.

Molti ospedali senza posti letto da offrire stanno caricando i pazienti gravemente malati di Covid-19 su aerei, elicotteri e ambulanze e li inviano a centinaia di miglia in stati remoti per il trattamento.

L'ondata della variante Delta del virus, combinata con bassi tassi di vaccinazione, ha spinto gli ospedali sull'orlo in molti stati e ha portato a una corsa disperata per trovare posti letto per i pazienti.

I grandi ospedali nelle aree urbane erano già a corto di spazio e personale con procedure non Covid come biopsie del cancro e protesi d'anca quando è iniziata l'ondata estiva. Ciò significa che hanno pochissimi posti letto gratuiti da offrire ai pazienti provenienti da piccoli ospedali rurali senza unità di terapia intensiva (UTI) o da centri medici nei punti caldi del virus.

«Immagina di non avere il supporto della tua famiglia vicino, di avere quel tipo di ansia se hai qualcuno che si ammala gravemente», ha dichiarato Steve Edwards, CEO di CoxHealth, il cui ospedale a Springfield, Missouri, sta curando pazienti da lontano come Alabama.

Florida, Arkansas, Oregon, Hawaii, Louisiana e Mississippi hanno tutti stabilito record di pandemia per i ricoveri Covid nelle ultime settimane.

Gli Stati Uniti stanno esortando gli oltre 150 paesi che intendono svolgere in presenza l'assemblea generale annuale delle Nazioni Unite, inviando i leader o ministri del governo a New York, a prendere in considerazione la possibilità di fornire un link video in modo che la riunione possa essere virtuale.

Una nota della missione degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, ottenuta mercoledì dall'Associated Press, inviata agli altri 192 paesi membri delle Nazioni Unite, ha chiesto anche che tutti gli altri incontri e eventi collaterali ospitati dalle Nazioni Unite siano virtuali.

E' stato scritto che gli incontri attirano i viaggiatori a New York e «aumenteranno inutilmente i rischi per la nostra comunità, i newyorkesi e gli altri viaggiatori» e si prevedevano incontri di alto livello per discutere della crisi climatica, dei vaccini Covid, dei sistemi alimentari, dell'energia e del 20esimo anniversario della conferenza mondiale delle Nazioni Unite contro il razzismo.

L'assemblea generale blocca gran parte del lato est del centro di Manhattan, con pesanti controlli di sicurezza e lunghe parate di veicoli che trasportano i leader mondiali e il loro entourage tra riunioni, alloggi, ristoranti e consolati.

Come afferma la nota degli Stati Uniti, tutte le contee di New York City sono attualmente classificate come aventi «il più alto livello di trasmissione comunitaria» del coronavirus.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 19:27

